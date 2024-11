Oro, ancora in leggera crescita prezzi sui mercati asiatici

oro

(Teleborsa) - Prosegue la lenta crescita deisui. La domanda deiresta infatti sostenuta dati i timori relativi alle politiche commerciali che potrebbe mettere in campo la nuova. Il presidente eletto nella giornata di ieri è tornato infatti a minacciare nuove tariffe sui beni importati anche dalla Cina oltre che da Messico e Canada. I guadagni restano comunque frenati dalla resilienza del- rinforzato dalle dichiarazioni di Trump - e dal rallentamento della domanda dopo i segnali di distensione che arrivano dalL'è salito dello 0,3% a 2.640,16 dollari l'oncia, mentre i future sull'oro in scadenza a febbraio sono saliti dello 0,7% a 2.665,41 dollari l'oncia.In crescita i prezzi anche di altri metalli preziosi: i futures sull'sono saliti dello 0,4% a 30,962 dollari l'oncia, mentre i futures sulsono saliti leggermente a 932,05 dollari l'oncia. Tra i metalli industriali, in leggera crescita anche i prezzi delsul London Metal Exchange.