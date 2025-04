Rally dei mercati asiatici. Sale meno la Cina con dazi e dati macro

Tokyo

(Teleborsa) -, in seguito alla miglior seduta dell'S&P 500 dal 2008 , dopo che il presidente degli Stati Uniti. I listini cinesi aumentano infatti meno degli altri, poiché gli Stati Uniti hanno aumentato i dazi sulle importazioni dalla Cina al 125%, dopo che Pechino ha annunciato l'intenzione di reagire con un'imposta dell'84% sui prodotti americani all'escalation di Trump.Intanto, i, mentre la deflazione dei prezzi alla produzione si è ulteriormente aggravata. In particolare, l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,1% su base annua a marzo , rimanendo in territorio deflazionistico dopo la contrazione dello 0,7% a febbraio. I prezzi alla produzione sono diminuiti per il 29esimo mese consecutivo, con un calo del 2,5% a marzo rispetto all'anno precedente e segnando la maggiore contrazione da novembre 2024.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'8,78%; sulla stessa linea, in forte aumento, che avanza del 2,70%.sale dell'1,39%.Su di giri(+2,88%); con analoga direzione, effervescente(+5,92%); ottima la prestazione di(+4,62%). I mercati indiani sono chiusi per festività.Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,48% rispetto alla seduta precedente. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,27%.Il rendimento per l'è pari 1,36%, mentre il rendimento deltratta 1,66%.