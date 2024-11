USA: l'economia è cresciuta del 2,8% nel terzo trimestre, come atteso

(Teleborsa) - Confermata la crescita dell'economia americana nel 3° trimestre 2024, con il dato delche nella seconda lettura è stato indicato a +2,8% su base trimestrale reiterando quella preliminare. Il dato, diffuso oggi dalamericano, si confronta con il +3% del trimestre precedente.Le, sono cresciute del 3,5% rispetto al +2,8% precedente, meno del +3,7% stimato dal consensus. Fermi i profitti delle imprese che riportano una crescita zero, dopo il +3,5% del trimestre precedente.ed è monitorato con attenzione dalla Federal Reserve per valutare l'andamento dei prezzi, segna un +1,5% in linea con la prima lettura e si confronta con un +2,5% precedente. L'indice PCE core, che esclude cibi freschi ed energia, registra un +2,1%, rispetto al +2,2% delle attese e al +2,8% precedente.