Imprese: 754 milioni di euro di fatturato per le associate Univendita-Confcommercio

(Teleborsa) - "Le aziende associate ahanno raggiunto nel primo semestre di quest’anno i, in leggera crescita rispetto allo stesso periodo del 2023. Un dato che mostra la tenuta e il rafforzamento del comparto, malgrado la difficile congiuntura economica. Tra i settori merceologici, cresce dell’1,2% la cosmesi e cura del corpo che arriva a sfiorare i 132 milioni.. I beni durevoli per la casa restano la voce più grande, con oltre 318 milioni di ricavi (il 46% del totale). Gli altri beni e servizi sfiorano i 35 milioni di euro".Sono i principali numeri emersi dall’la maggiore associazione della vendita diretta in Italia, aderente atenutasi ieri a Padova e quest’anno ospitata da Nims, Lavazza Group.Il, ha dichiarato: “Il comparto si dimostra vitale e dinamico, grazie al riconosciuto valore dei marchi associati e alla fiducia accordataci dai consumatori, fiducia che conferma la bontà del nostro modello di business, in grado diLa modalità della vendita diretta ha radici antiche, ma al tempo stesso interpreta al meglio le sfide del marketing e del consumo contemporanei”.