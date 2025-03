SOL, utile e fatturato 2024 in crescita

SOL

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dellaha approvato il Bilancio consolidato di Gruppo e il progetto di Bilancio d’esercizio 2024. Ilconsolidato è pari a 1.610,4 milioni (+8,3% rispetto a 1.487,1 milioni del 2023, e +6,4% a pari perimetro), mentresi attesta a 403,8 milioni (pari al 25,1% del fatturato) e237,2 milioni (pari al 14,7% del fatturato).(pari al 9,2% del fatturato).Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti - prevista in prima convocazione per il prossimo 14 maggio 2025 - la distribuzione di un(0,370 euro relativo al bilancio 2023) per ogni azione ordinaria, che sarà messo in pagamento dal 21 maggio 2025, previo stacco della cedola il giorno19 maggio 2025 e “record date” il 20 maggio 2025.