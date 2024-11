Nexi in denaro con rumors interesse CDP per Rete Interbancaria

Nexi

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno verso la chiusura un rialzo del 4,41% in Borsa, sui massimi di giornata, sui rumors che parlano di un interesse di CDP alla Rete Nazionale Interbancaria. Secondo Il Corriere della Sera, Cacca depositi e Prestiti, che è azionista di Nexi con una partecipazione del 14,5%, sarebbe interessata a rilevare l'infrastruttura che gestisce i rapporti fra banche, Poste e Banca d'Italia generati dalle transazioni dei clienti.Una operazione che, secondo gli analisti di Equita, genererebbe risorse utili a Nexi per ridurre l'indebitamento ed offrire una remunerazione agli azionisti. Per questo Equita conferma un giudizio Buy con TP di 9,50 euro. Anche Banca Akros formula un giudizio Buy con TP di 8,30 euro, mentre Intermonte segnala un outperform con TO di 8,10 euro.Su base settimanale, il trend diè più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione al gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali rispetto all'indice di riferimento.