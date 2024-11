Frecciarossa Treno Ufficiale del PalaJova 2025: sconti fino al 75% per i fan di Jovanotti

(Teleborsa) -il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), èil tour che vedrà Lorenzo Jovanotti suonare nei Palasport e all’Arena di Verona da marzo 2025. Pesaro, Milano, Firenze, Bologna (Casalecchio di Reno), Torino, Roma e Verona sono le città in cui si esibirà il cantautore toscano e che saranno raggiungibili con Le Frecce, mezzi green per eccellenza.Per agevolare l’utilizzo del treno e permettere alle persone di scegliere unaper recarsi ai concerti e poi rientrare a casa, è stata attivatache consente di viaggiare a bordo delle Frecce con sconti fino al 75% sul prezzo Base del biglietto, utilizzando ilin fase di acquisto. L’offerta "FrecciaMUSIC" è disponibile sul sito e App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio. Per avere diritto allo sconto, bisogna essere titolari di un biglietto del concerto ed esibirlo al personale di bordo.Trenitalia ribadisce il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio. Frecciarossa è, inoltre,musicali, sportivi e culturali.Con oltre 270 collegamenti e 14 corse bus, le Frecce e i FrecciaLink consentono di raggiungere più di 150 destinazioni in tutta Italia.