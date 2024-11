Gruppo FS, Trenitalia: completata consegna 7 Intercity ibridi che collegano Calabria, Basilicata e Puglia

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) ha completato la consegna deiche collegano. I convogli, acquistati con fondi PNRR, hanno iniziato a circolare sulla linea ionica dallo scorso marzo, riscontrando, nel periodo estivo, un aumento dei passeggeri del 15%.Con ladegli Intercity ibridi si completa così la prima parte di investimenti di Trenitalia, pari a, finanziati con fondi PNRR e inseriti in un piano più ampio per il Sud che include ulteriori 600 milioni per l’acquisto di nuovi treni Intercity. Il primo treno ibrido, che collega Reggio Calabria a Taranto, è partito il 25 marzo scorso e, a seguire, da questa estate sono iniziati a circolare gli altri treni, prolungati fino a Bari e Lecce, assicurando così un nuovo collegamento diretto tra le località della linea ionica calabrese e le due importanti città Pugliesi.L’Intercity ibrido di casa Trenitalia è prodotto dae unisce alla tecnologia deidi ultima generazione, l’esperienza di viaggio tipica dell’Intercity. I nuovi mezzi sono sostenibili, innovativi e in grado di garantire un servizio più confortevole ed ecologico grazie a ridotti consumi e alla tripla alimentazione - elettrica, diesel e a batteria – che consente di abbassare le emissioni di CO2 dell’83% rispetto agli attuali treni a motore diesel.I nuovi treni sono composti da 4 carrozze per un totale dicon sedili rivestiti in tessuto 100% ricavato da plastiche riciclate; posti dedicati ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta e 8 posti bici.è un brand storico che offre un servizio capillare, confortevole, conveniente e pratico con orari e itinerari, anche notturni, adatti ad ogni esigenza, per un viaggio all’insegna della sostenibilità, accessibilità, comfort, scoperta e libertà.