Lavoro, Capobianco (Conflavoro): sciopero ideologico. No alla strumentalizzazione politica dei lavoratori

(Teleborsa) - "è contraria allo sciopero indetto dapere ritiene che la strumentalizzazione dei lavoratori a fini politici delegittimi il sindacato. Desidero esprimere il nostro fermo disaccordo rispetto a questa iniziativa, che riteniamo non solo inopportuna, ma anche dannosa per i. La proclamazione di uno, in questo momento ha poco a che fare con le reali esigenze dei lavoratori, crea divisione e conflitto, impoverendo il dialogo costruttivo necessario tra le parti sociali". Lo ha dichiarato, presidente Conflavoro, in merito allo sciopero generale indetto da CGIL e UIL."La nostra associazione crede fermamente nel valore dellae della, e riteniamo che il confronto diretto sia la strada migliore per risolvere le problematiche del lavoro. Inoltre, gli effetti dello sciopero generale ricadono inevitabilmente sui cittadini, che si trovano a fronteggiare disagi quotidiani, come la mancanza di servizi essenziali e l’interruzione delle attività economiche. Non possiamo ignorare l'impatto che tali azioni hanno sulle fasce più vulnerabili della popolazione, che già affrontano sfide considerevoli in un periodo di crisi economica e sociale", ha aggiunto."Pertanto, invitiamo CGIL e UIL a riflettere sulle reali motivazioni che li hanno spinti a proclamare questo sciopero e a considerare alternative più costruttive. Conflavoro è sempre aperta al dialogo e allaal fine di individuare soluzioni che rispettino le esigenze di tutti gli attori coinvolti", ha concluso Capobianco.