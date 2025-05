UGL: "Pronti al dialogo sulla sicurezza sul lavoro, tema prioritario per tutti"

(Teleborsa) - L', che ha invitato i sindacati a un confronto sul tema della"Accogliamo con favore l'iniziativa – ha dichiarato il segretario generale dell'– poiché riteniamo la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di lavoro una priorità assoluta, che deve unire istituzioni e parti sociali in un impegno condiviso".Per l’UGL, la sicurezza sul lavoro non deve rappresentare un terreno di scontro ma. Capone ha inoltre ribadito la disponibilità del sindacato a partecipare a un tavolo di confronto che affronti non solo la sicurezza, ma anche i temi della produttività, dell’innovazione e della competitività del sistema Paese. "Siamo pronti a confrontarci – ha sottolineato – nel rispetto dei, affinché ogni passo avanti sia accompagnato da un lavoro sicuro e dignitoso."L’UGL si dice quindiche metta al centro la sicurezza, considerandola un elemento chiave per lo sviluppo economico e sociale del Paese.