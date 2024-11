Milano Hub (Bankitalia), selezionati 11 progetti sui pagamenti per terza Call for Proposals

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - In occasione della sessione plenaria di chiusura della nona edizione del Salone dei Pagamenti, sono stati. Dopo le prime due Call for Proposals, dedicate a temi tecnologici come l'intelligenza artificiale e la DLT, la Terza Call for Proposals si focalizza su un, quali abilitatori d'innovazione per i servizi e i prodotti bancari, finanziari e assicurativi, con particolare attenzione a efficienza, sicurezza, tracciabilità, interoperabilità, nonché inclusione finanziaria e capacità di adattamento agli scenari in rapido cambiamento.(Funzionario Generale e Segretario del Direttorio di Banca d'Italia) ha sottolineato come, rispetto alle due precedenti Call for Proposals (su AI e DLT), la terza edizione abbia un obiettivo più concreto e immediato, in quanto legato allo sviluppo dei pagamenti digitali: "I pagamenti sono parte integrante della vita di ciascuno di noi, sono una componente indispensabile per il funzionamento del sistema finanziario e la".Ai pagamenti le banche centrali dedicano attenzione e impegno, un settore che da sempre catalizza l'innovazione e promuove la concorrenza; la digitalizzazione può imprimere una forte accelerazione all'innovazione, tenendo conto anche dell'evoluzione della regolamentazione, ha commentato Trequattrini. È dunque naturale che la Banca d'Italia abbia pensato di avvalersi del canale di Milano Hub per cogliere da vicino le dinamiche di mercato e capire da che parte spira il vento dell'innovazione. Oggi possiamo affermare che la sfida è stata raccolta e che, ha concluso.Il tema della Terza Call for Proposals è stato annunciato il 5 giugno 2024; sono pervenute 26 domande di partecipazione, da parte di operatori - italiani e esteri - quali intermediari bancari, provider tecnologici, università, start-up, con proposte caratterizzate da una grande eterogeneità dei casi d'uso. Sono staticon i relativi progetti.Per l': Experian Italia SpA con il progetto "Fraud Detection con GenAI per Buy Now Pay Later", Liqex Italia Srl con il progetto "B2Bridge", Next Digital Platform Srl con il progetto "Il wallet digitale come PoB (Point of Buy)", School Mission Srl con il progetto "ScuolaPay - Digital bank per le scuole", Verestro Joint Stock Company con il progetto "Virtual cards for insurance companies".Per l': CGN Fintech Srl con il progetto "Open Banking per agevolazioni fiscali", Fabrick SpA con il progetto "Account Tokenization for A2A Payments",SpA con il progetto "Strumenti di pagamento innovativi basati su DLT", TeamSystem Payments Srl con il progetto "Embedded Dynamic Discounting: short-term funding for SMEs".Per l': DLT Science Foundation LTD con il progetto "The Liquidity Marketplace", Politecnico di Milano con il progetto "L'impatto degli e-money token nell'ecosistema dei pagamenti".(Capo della Divisione Centro per l'innovazione Milano Hub di Banca d'Italia) ha ricordato che nelle tre Call for Proposals lanciate finora sono arrivate oltre 120 iniziative progettuali, a testimonianza dell'interesse del mercato e della voglia di innovazione delle imprese. Il. È emerso infine l'interesse del mercato a migliorare l'esperienza d'uso di consumatori e imprese a sfruttare le opportunità dei pagamenti istantanei per incrementare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti, senza trascurare i profili di rischio emergenti, ha concluso.