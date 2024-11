Visa, Di Matteo: Olimpiadi ci permettono di parlare di inclusione e lasciare un'eredità sul territorio

Visa

(Teleborsa) - "Per noisono uno degli asset più importanti. Non è soltanto un'occasione di visibilità del marchio, ma è". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione della nona edizione del Salone dei Pagamenti."Da un lato stiamo lavorando insieme alle amministrazioni pubbliche per, questo è più vicino al nostro core business, e va ovviamente nella direzione di semplificare la vita sia degli italiani - e quindi di rendere delle città più sostenibili - ma anche poi per facilitare la vita di tutti i turisti che arriveranno in Italia per le Olimpiadi, che potranno quindi muoversi in maniera agile - ha raccontato Di Matteo - Lo faremo sia concentrandoci sulle città, quindi sui principali centri urbani, cosa che stiamo già facendo, e stiamo iniziando a lavorare anche sulle aree extraurbane, per collegare le varie location delle Olimpiadi"."Stiamo però lavorando sempre al fianco delle municipalità anche per- ha detto la Marketing Director Visa Italia - Da un lato la digitalizzazione dei pagamenti, ma anche renderle più sostenibili e inclusive. Uno dei progetti che portiamo avanti, per esempio sulla città di Milano, è la realizzazione di un parco nel quartiere Isola. Oggi quest'area accoglie un parcheggio pubblico e diventerà a breve - spero che si riesca a inaugurare già a maggio - un parco e un'area verde inclusiva, accessibile e sostenibile. Andremo anche a misurare quello che è l'impatto di questo intervento in termini di sostenibilità e di riduzione dell'inquinamento. Questo è uno dei diversi progetti legati a Milano-Cortina"."Per noi le Olimpiadi sono l'- ha detto Di Matteo - Paltrinieri è uno delle icone che fanno parte del team, un programma che è stato lanciato da Visa nel 2000 che fino ad oggi ha già supportato oltre 600 atleti. Non è soltanto un supporto che diamo da un punto di vista di visibilità e anche finanziario, ma ci prendiamo cura della loro salute mentale, della loro formazione anche in campo finanziario e a volte capita anche che ci sia un accompagnamento di questi atleti anche dopo la fine della loro carriera se agonistica e alcuni di loro infatti entrano a lavorare in Visa"."Attraverso le storie di questi atleti- ha aggiunto - Le storie degli atleti paraolimpici sono fortissime e veramente ci fanno riflettere un po' tutti".