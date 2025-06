Fondazione Fiera Milano, patrimonio sale a 765 milioni di euro. Focus su centro RAI e Olimpiadi

Fiera Milano

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon un'ulteriore crescita del patrimonio netto pari a 764,6 milioni di euro (+1,5% vs 2023), registrando un incremento di oltre 100 milioni in sei anni (+15,1%) e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di + 2,37%; i ricavi delle vendite si sono attestati a 56,3 milioni di euro, mentre l'utile è stato pari a 11,6 milioni di euro.Risultati importanti anche a livello didi Gruppo: al 31 dicembre il patrimonio netto è in crescita a 737,6 milioni di euro (+35,8% rispetto in sei anni); il valore della produzione è stato di 297,6 milioni, il risultato netto di 26,5 milioni, mentre i ricavi delle vendite si sono attestati a 284 milioni, considerando il 2024 come anno poco favorevole al calendario fieristico.Con investimenti pianificati nel quadriennio 2024 - 2027 per circa 284 milioni di euro e 70 milioni realizzati nel 2024, Fondazione Fiera Milano intende proseguire nelle attività di sviluppo del sistema fieristico e congressuale, nonché del benessere del proprio territorio. In questo contesto si inseriscono iche riguardano gli interventi di rigenerazione dell'area urbana (158,8 milioni di euro) e l'impegno, in ottica strategica di azionista propositivo di Fiera Milano, a supporto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 (25 milioni).Glidi Fondazione comprendono alcuni importanti progetti, tra cui: la costruzione di immobile nell'area oggi occupata da MiCo Nord - dove la RAI realizzerà, mediante lavori di allestimento di propria competenza, il nuovo centro di produzione e gli uffici - e la trasformazione di alcuni padiglioni del Portello in spazi congressuali, consentendo così all'Allianz MiCo di disporre di oltre 60 sale congressuali, spazi flessibili e più di 50 mila metri quadrati di superficie espositiva e di acquisire congressi ed eventi per oltre 30.000 delegati.A questi si affiancano gli, che prevedono l'adeguamento dei padiglioni diche ospiteranno la pista di pattinaggio veloce e il campo di hockey e degli spazi dell'Allianz MiCo per il media center.Con l'approvazione del bilancio 2024,di Fondazione Fiera Milano, che rimarrà in carica fino all'insediamento dei nuovi organi societari.