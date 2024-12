Bellini Nautica apre un nuovo showroom, accordo di esclusiva con Marina di Ponente

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, realtà a capo del Gruppo Bellini operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, ha firmato un contratto di locazione, in qualità di unico locatario,avente ad oggetto due immobili ad uso commerciale presso la Marina di San Lorenzo al Mare, nel comune di San Lorenzo al Mare (IM).La Marina di Ponente, una delle 25 marine di proprietà di D-Marin, controllata da CVC Capital Partners, è situata in una delle località più prestigiose della costa e offrirà un ambiente ideale per la vendita di imbarcazioni del Gruppo Bellini, comprese quelle a marchio Bellini Yacht, e i servizi di assistenza correlati, con uno spazio adibito ad ufficio di 98 mq e un negozio showroom di 160 mq.Gli spazi, si legge in una nota, saranno utilizzati esclusivamente dalla controllata Italian Dealer e la squadra sarà composta da Massimo Scagnelli, Amministratore Delegato di Italian Dealer, cui si aggiungeranno due nuove risorse. L'apertura di tale nuovo punto vendita permetterà al Gruppo Bellini di raggiungere una, didi Italian Dealer, nonché di avere unvetrina esclusiva per le imbarcazioni a marchio Cranchi Yachts e Bellini Yacht.