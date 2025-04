Alfonsino firma accordo in esclusiva per ampliare servizio food delivery a Roma e Napoli

Alfonsino

(Teleborsa) -, PMI innovativa specializzata nel servizio di food order & delivery per centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica la firma dell’accordo nazionale in esclusiva con il brand Zio Rocco e l'espansione del proprio servizio di consegna a domicilio in ulteriori 2 punti vendita situati nelle città di Roma e Napoli, con partenza prevista il 1° giugno 2025.L'apertura nelle due nuove piazze avviene a seguito dell’accordo nazionale in esclusiva con Zio Rocco, rinomata cornetteria campana nota per l'eccellenza artigianale delle sue creazioni.ha commentato: "l'espansione a Roma e Napoli rappresenta un passaggio storico per Alfonsino. Finora ci siamo concentrati sui piccoli e medi centri italiani, dove abbiamo consolidato la nostra identità e perfezionato il nostro modello operativo. Oggi, grazie al rafforzamento della nostra struttura organizzativa, siamo. Questo approccio ci permette di affrontare nuove sfide senza sna turare la nostra filosofia operativa. Siamo particolarmente orgogliosi che questa nuova fase si apra anche con la collaborazione in esclusiva e a livello nazionale con Zio Rocco, una realtà che, come noi, ha costruito il proprio successo puntando su qualità, italianità e capacità di innovare senza perdere la propria identità".