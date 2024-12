Eventi e scadenze: settimana del 2 dicembre 2024

Lunedì 02/12/2024

Soges Group

Martedì 03/12/2024

Edil San Felice

Esprinet

GPI

Marvell Technology

Salesforce

Mercoledì 04/12/2024

Campbells

Dexelance

Dollar Tree

Foot Locker

Growens

Lindbergh

Misitano & Stracuzzi

Stellantis

Giovedì 05/12/2024

Deutsche Bank

Dhh

Dollar General

Hewlett Packard Enterprise

Venerdì 06/12/2024

(Teleborsa) -- Immatricolazioni di novembre a cura del Ministero dei Trasporti- Palazzo delle Esposizioni, Roma - Evento annuale di Ericsson che riunisce esperti, istituzioni e top manager per discutere il futuro del 5G e il suo ruolo nella trasformazione digitale delle infrastrutture critiche italiane. Tra gli interventi, il Presidente e AD di Ericsson Italia, gli AD di Leonardo, RFI, Iliad, Infratel e Fastweb, il Co-CEO di WindTre e il Ministro Matteo Salvini- Bruxelles - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra Roberta Metsola, Presidente del Prlamento europeo e António Costa, Presidente del Consiglio europeo09:30 -- I ministri dell'Occupazione e degli affari sociali si riuniranno a Bruxelles. Tra i punti all'ordine del giorno figurano il pacchetto tirocini, le carenze di manodopera e di competenze, le soluzioni globali alle sfide demografiche, l'inclusione sociale delle persone con disabilità e il semestre europeo 202512:00 -- Prezzi alla produzione dei servizi - III Trimestre 202418:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra i Referendari di nuova nomina della Corte dei Conti- Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate sui segmenti MTA e STAR di Borsa Italiana. Saranno 56 le PMI partecipanti. Durante l’evento le aziende avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati, in incontri one to one o in piccoli gruppi- Evento organizzato dall'Agenzia di Ricerche e Legislazione (AREL), dalla Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) e dalla Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a Barcellona. Il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta terrà un keynote speech- La Riunione dei Ministri degli Affari Esteri NATO, che si svolgerà presso la sede centrale a Bruxelles, sarà presieduta dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Parteciperà il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani08:45 -- Park Hyatt, Milano - Evento organizzato da Morningstar DBRS , dove si discuterà l'analisi del contesto macroeconomico, del settore finanziario italiano, dei tassi d'interesse e dei trend ESG, dei fattori di rischio emergenti, delle sfide esistenti e delle previsioni di credito per navigare il 202509:00 -- Caserma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto", Roma - Conferenza internazionale promossa e organizzata dal giornale Cybersecurity Italia. Numerosi i relatori, tra i quali, Salvatore Luongo (Generale di Corpo d’Armata, Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri), Roberto Cingolani (AD e DG Leonardo), Pierroberto Folgiero (AD e DG Fincantieri), Luca Goretti (Generale, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica), Luca Salamone (DG ASI), Giorgio Graditi (DG Enea), il Sottosegretario di Stato, Alessio Butti e il ministro Nello Musumeci10:00 -- Il 3 dicembre i ministri della Salute si riuniranno a Bruxelles per discutere di ambienti senza fumo e senza aerosol, del pacchetto farmaceutico, di salute cardiovascolare, della donazione e del trapianto di organi e dell'Unione europea della salute10:00 -- La presentazione dell'aggiornamento del Rapporto 2024 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari, si terrà a Roma presso il Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi10:30 -- EY wavespace, Milano - Presentazione in anteprima della nuova indagine di EY-SWG. Interverranno, tra gli altri, Andrea Battista (AD Net Insurance), Virginia Borla (AD e DG Intesa Sanpaolo Vita), Marco Concordati (Partner Insurance, EY) Marco Di Guida (AD Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole Assicurazioni) e Alessandro Santoliquido (Responsabile business assicurativo paneuropeo, UniCredit)10:30 -- Auditorium Conciliazione, Roma - L'Assemblea di ALIS, Associazione che riunisce e rappresenta oltre 2300 imprese del mondo della logistica intermodale e sostenibile, coinvolgerà imprese, stakeholder, esponenti governativi, istituzioni, professionisti e giovani da tutta Italia10:30 -- Palazzo Giureconsulti, Milano - "I nuovi equilibri negli Stati Uniti". Anteprima della Terza edizione di Open Dialogues for the Future. Una piattaforma di dialogo per analizzare i principali trend geopolitici e geoeconomici globali, studiandone gli impatti sulle aziende italiane11:00 -- Camera dei Deputati - Il Presidente Mattarella sarà alla cerimonia del trentennale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- New York - L'evento riunisce leader di alto livello nel mondo degli affari, della finanza, della politica e della cultura per una giornata di interviste e discussioni dal vivo tenute da Andrew Ross Sorkin. Tra i partecipanti figurano Sam Altman, Jeff Bezos, Bill Clinton, Sundar Pichai, Jerome Powell, Serena Williams e Prince Harry- Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, interverrà al New York Times DealBook Summit 2024 a New York- Beige Book- Ita-coin09:00 -- Roma Eventi Fontana di Trevi, Roma - Evento finale del progetto IEMAP (Italian Energy Materials Acceleration Platform), finanziato dal MASE, che ha visto la realizzazione di un laboratorio digitale avanzato per accelerare la progettazione di materiali innovativi nel settore energia09:30 -- Stabilimento MICHELIN, Cuneo - Alla cerimonia di inaugurazione dell'impianto Edison Next presso Michelin Italiana parteciperanno, tra gli altri, Matteo De Tomasi (CEO Michelin Italiana), Nicola Monti (CEO Edison), Giovanni Brianza (CEO Edison Next) e Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte)10:30 -- L'evento itinerante sui grandi progetti infrastrutturali per il futuro del Paese, farà tappa a Trieste. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini illustrerà le opere strategiche e i cantieri aperti in tutta Italia, con una particolare attenzione ai progetti nel territorio del Friuli Venezia Giulia10:30 -- Senato della Repubblica - Presentazione dell'indagine realizzata dalla Fondazione Aletheia. Interverranno tra gli altri, Ignazio La Russa (Presidente del Senato), Orazio Schillaci (Ministro della Salute) Andrea Abodi (Ministro dello Sport) e Stefano Lucchini (Presidente Fondazione Aletheia)11:00 -- Conferenza stampa virtuale di Carmignac "2025 Global Outlook: who's afraid of the bond vigilantes?" durante la quale sarà presentato l'outlook della società per il primo semestre del 2025. Interverranno Raphael Gallardo, Chief Economist, e Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti. L'evento si terrà in forma digitale11:00 -- Milano - Conferenza Stampa del Gruppo Tecnocasa dedicata esclusivamente al comparto immobiliare industriale e commerciale italiano. Evento in streaming11:00 -- Politecnico di Milano - Il Convegno "Ricette d'Innovazione: Risparmio ed investimenti verso l'economia reale: Come il private banking e il private equity diventano il motore della competitività" è organizzato da Banca Generali. Intervengono, tra gli altri, Gian Maria Mossa (AD Banca Generali), Giovanni Tamburi (Fondatore, Presidente e AD Tamburi Investment Partners)12:00 -- Senato della Repubblica - Conferenza Stampa di FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) per la presentazione del Report immobiliare turistico 2024 e delle previsioni per il 202514:20 -- Fireside chat con Doug Ostermann, CFO di Stellantis alla 16ª edizione dell'Industrials & Autos Week 2024 di Goldman Sachs su temi chiave riguardanti l'industria e il settore automobilistico14:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles15:15 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán16:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in qualità di presidente del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB) in audizione davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- I ministri dei Trasporti dovrebbero approvare la posizione del Consiglio su varie direttive e regolamenti riguardanti il ritiro della patente di guida, i diritti dei passeggeri nei viaggi multimodali e l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'UE. Inoltre, prenderanno atto dei progressi sulla direttiva sui trasporti combinati e terranno un dibattito sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo09:30 -- Auditorium GSE, Roma - Durante l’incontro sarà presentato lo studio "Lo sviluppo delle rinnovabili e il paesaggio", realizzato da Althesys con la European Climate Foundation, sul quale si confronteranno esperti del settore energetico, di architettura e paesaggio, istituzioni, associazioni ambientaliste e rappresentanti della società civile. Tra gli interventi, Paolo Arrigoni, Presidente GSE10:00 -- Centro Congressi della Fondazione Cariplo, Milano - Alla presentazione di Nomisma interverranno, tra gli altri, Cristiana Fiorini (DG Intesa Sanpaolo Private Banking), Lucio Poma (Chief Economist Nomisma), David Scala (Responsabile mutui Intesa Sanpaolo) e Giampiero Schiavo (CEO CASTELLO SGR)10:00 -- Le prospettive per l’economia italiana - Anni 2024/202511:00 -- Il Benessere equo e sostenibile dei territori - La regione Sicilia (Anno 2024)11:00 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà alla cerimonia in occasione dei 120 anni dall'inaugurazione del Tempio Maggiore di Roma e 500 anni dalla nascita della Comunità ebraica11:30 -- MAXXI, Roma - Anteprima stampa della mostra realizzata in collaborazione con Autostrade per l'Italia, che propone progetti storici e cantieri in corso di realizzazione. Interverranno, tra gli altri, la Presidente e l'AD di Autostrade per l'Italia, Elisabetta Oliveri e Roberto Tomasi12:00 -- Conti nazionali Gettito delle imposte ambientali (2008/2023)13:00 -- Quirinale - Colazione del Presidente Mattarella con la Presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar15:15 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà a Palazzo Chigi il Primo ministro della Repubblica francese, Michel Barnier16:30 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Vice-Presidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme, Raffaele Fitto- Appuntamento: Presentazione "Outlook 2025"- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Bilancio finanza pubblica della Francia- I ministri delle Telecomunicazioni approveranno conclusioni sull'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) e sul libro bianco della Commissione dal titolo "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastruttura digitale?" e terranno un dibattito orientativo sugli obiettivi e i traguardi per il decennio digitale 2030 alla luce dei recenti cambiamenti tecnologici- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia09:00 -- Roma - Conferenza accademica organizzata da Banca d'Italia e IVASS, che riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire le implicazioni per la stabilità finanziaria dei cambiamenti nell'attività di banche e assicurazioni e nelle relazioni operative tra di esse12:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Primo Ministro della Repubblica Francese, Michel Barnier- Comunicazione BOT