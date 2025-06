Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,19% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 6.092 punti.Ottima la prestazione del(+1,53%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+1,13%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,61%),(+1,50%) e(+1,39%). Il settore, con il suo -1,51%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+6,42%),(+2,95%),(+2,92%) e(+2,46%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,25%.Tentenna, che cede lo 0,55%.Al top tra i, si posizionano(+9,68%),(+6,83%),(+6,42%) e(+6,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,35%.scende del 2,28%.Calo deciso per, che segna un -1,82%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,31%.