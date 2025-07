Piazza Affari, i dividendi del 7 luglio 2025

Acinque

B.F

Digital Value

Edil San Felice

Elica

Misitano & Stracuzzi

Moltiply Group

Vantea Smart

(Teleborsa) - Ilin Borsa Italiana staccano la cedola delle seguenti società:ISIN: IT0001382024Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,085 EURData di pagamento: 09/07/2025ISIN: IT0005187460Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,076 EURData di pagamento: 09/07/2025ISIN: IT0005347429Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,8 EURData di pagamento: 09/07/2025ISIN: IT0005561441Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,07 EURData di pagamento: 09/07/2025ISIN: IT0003404214Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,04 EURData di pagamento: 09/07/2025ISIN: IT0005603078Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1131 EURData di pagamento: 09/07/2025ISIN: IT0004195308Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 09/07/2025ISIN: IT0005433765Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,025 EURData di pagamento: 09/07/2025