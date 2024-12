L'Orchestra di Santa Cecilia spicca il volo da Fiumicino per il tour europeo

(Teleborsa) -ha dato il via al tour europeo dall'dove si è tenuta unaper il volo di partenza del tour. Alla guida, nel doppio ruolo di Direttore Musicale dell’Accademia e di pilota di linea per la compagnia Air France. E' stato proprio Harding, infatti, a pilotare il velivolo che ha condotto i musicisti nella capitale francese., prima dell’imbarco, è andata in scena una, nata dalla collaborazione fra l’Accademia di Santa Cecilia, Aeroporti di Roma e Air France. Alcuni Professori dell’Orchestra hanno eseguito il, offrendo uno spettacolo unico e inatteso ai passeggeri in transito presso ili.L'Orchestra è poi partita alla volta di Parigi con ildelle 10.05 diretto ada dove partirà il nuovo tour europeo che conterà: oltre a, questa sera alla Grande Salle Pierre Boulez della Philharmonie, toccherà(il 3 dicembre),(il 4 dicembre) e(doppio appuntamento il 6 e 7 dicembre).Si rafforza così laNazionale di Santa Ceciliaparte del Gruppo Mundys, che considera l’intrattenimento e la divulgazione culturale parte integrante dell'impegno nel disegnare l’aeroporto del futuro: un aeroporto sostenibile, innovativo, con elevati livelli di qualità dei servizi ed attento alle comunità di passeggeri e del territorio che lo frequentano ogni giorno.che, oltre ad ospitare a bordo i Professori d’Orchestra e lo staff di Santa Cecilia, in questa speciale occasione ha affidato il suo volo AF1205 al pilota in servizio Daniel Harding, che coltiva due grandi passioni per la musica e per il volo.