Risanamento proseguirà attività di bonifica di Milano Santa Giulia legate a Olimpiadi

Risanamento

(Teleborsa) -, property company quotata su Euronext Milan, ha reso noto che, in esecuzione del relativo term sheet vincolante già noto al mercato e a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste, è statodel 29 giugno 2023 concernente.In particolare, Risanamento(quale committente attraverso terzi appaltatori) ledell'area Milano Santa Giulia legate all'evento olimpico e la realizzazione di talune opere infrastrutturali cosiddette olimpiche. Gli importi necessari per il completamento delle suddette residuali attività di bonifica per massimi aggiuntivi 39 milioni di euro saranno messi a disposizione di Risanamento da parte del Fondo a stato avanzamento lavori.