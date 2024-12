Presentato "Terna Ability" il progetto di inclusione delle persone con disabilità

Terna

(Teleborsa) -, il progetto verticale di inclusione delle persone con disabilità, in vista della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, che ricorre il 3 dicembre. Grazie a questo programma, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggiaad andare oltre gli obblighi di legge perche permettano allee di partecipare pienamente alla vita lavorativaIl pro0gramma è articolato ine si sviluppa in, con l'obiettivo innescare unvolto ad aumentare la consapevolezza, abbattere gli stereotipi e offrire nuove prospettive sul tema e sul valore della disabilità:e sensibilizzazione,& employee journey,interna ed esterna.Tra i principali progetti avviati dal Gruppo nei quattro ambiti:, una guida completa sul tema dell’inclusione in azienda, con le agevolazioni e i benefici previsti a livello nazionale e aziendale;, momenti individuali di ascolto, confronto e supporto con la funzione Diversity & Inclusion della direzione Risorse Umane, dedicati alle persone con disabilità e ai colleghi di Terna che collaborano con loro su progetti interfunzionali;, percorsi di orientamento professionale organizzati dal Gruppo in collaborazione con 4 Atenei italiani, dedicati a studenti e studentesse, neolaureati e neolaureate con disabilità e DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). In particolare, presso le, sono già stati realizzatisulle opportunità professionali e di crescita in azienda e sugli strumenti per allenare la propria auto-efficacia.Il programma di Terna Ability si inserisce nell'ambito del, con cui l’azienda si è impegnata a creare uno sportello di ascolto, promuovere un linguaggio inclusivo, sensibilizzare sul tema della disabilità e consolidare la formazione di coloro che si occupano di selezione del personale, in modo da garantire pari opportunità di accesso.