Banca d'Italia riceve la Certificazione EDGE su diversità e inclusione

(Teleborsa) - Laha conseguito nel 2024, da parte di EDGE - ente di rilievo internazionale - lee la certificazione EDGEplus per le sue politiche di inclusione relative a disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere.Nell'ambito dell', che promuove "l'attenzione per l'unicità della persona, per le specifiche esigenze di minoranze e di gruppi svantaggiati, nonché di coloro che attraversano momenti di transizione o fasi critiche della propria vita personale e professionale, in modo da consolidare un ambiente di lavoro aperto e capace di valorizzare il contributo di ciascuna persona", il riconoscimento è un nuovo passo che attesta l'impegno della Banca d'Italia nelle politiche di valorizzazione delle persone nella loro unicità.