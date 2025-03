(Teleborsa) - Laha assegnato questo pomeriggio a, un imposto diinnovativi a, per favorire l’inclusione, la ricerca e lo sport.La disabilità è un: secondo Eurostat, nel 2023, nell’Unione Europea un adulto su quattro, pari a 101 milioni di persone, viveva con una disabilità. In Italia, i numeri non sono più incoraggianti: l’ultima rilevazione annuale dell’Istat mostra una crescita costante degli alunni con disabilità nelle scuole, con un incremento del 6% nell’anno scolastico 2023-2024 rispetto a quello precedente e del 26% negli ultimi cinque.registrano unda parte di persone con disabilità: secondo l’Istat, nel 2022, 301.317 persone hanno usufruito di un servizio sociale professionale, un valore in crescita di oltre il 40% rispetto al 2012.In questo contesto, ilrappresenta un: da 50 anni, la Fondazione eroga ogni anno finanziamenti per supportare enti e associazioni che operano nel settore della disabilità, a Roma e nel Lazio, nelle aree della ricerca scientifica, dell’assistenza e dello sport inclusivo.Dopo il saluto di benvenuto del presidente del Circolo Aniene,, il presidente della Fondazione Baroni,, insieme alla conduttrice dell’evento, ha premiato le associazioni e gli enti di ricerca vincitori."La Fondazione Baroni ha la fortuna di essere indipendente dal punto di vista finanziario – ha detto il presidente della Fondazione Baroni- ma questo non significa che possiamo agire da soli. Da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. Solo collaborando con le istituzioni e le realtà del territorio possiamo costruire progetti concreti e duraturi. Un Paese civile si misura dalla sua capacità di includere, e l’inclusione deve partire dal basso: dalle scuole, dall’abbattimento delle barriere, dall’educazione alla diversità”., iniziative d’avanguardia come il sistema di, il programma die il progetto dellain vista delle Paralimpiadi di Los Angeles 2028.L’evento è stato anche une sulla forza dei sogni, grazie agli interventi del testimonial della Fondazione Baroni, il campione di scherma paralimpica, del giornalista, della velista, doppio oro olimpico (Tokyo e Parigi), dell’attrice, della conduttrice, della giovane booktokere del giornalista e conduttore, cui è stato assegnato il Premio Fondazione Baroni alper "l’impegno e la toccante sensibilità nel raccontare storie di unicità, dando voce a chi ha trasformato le proprie fragilità in opportunità".Nel campo della, premiata l’iniziativa della, che mira a sviluppare unper la neuro-oncologia pediatrica.e del Lazio Meridionale ha ideato un sistema di supporto allecon patologie neurodegenerative, grazie a dispositivi wearable per il monitoraggio continuo della salute., invece, lancia, uno sportello di consulenza per migliorare la gestione dell’emicrania cronica, patologia altamente invalidante., laè stata premiata, un programma per potenziare il nuoto e la pallanuoto paralimpica, puntando alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028.ha presentatoun progetto che coinvolge atleti con e senza disabilità.ha ottenuto il finanziamento per. Infine,ha avviato un programma ditra gli 8 e i 18 anni, in aree di Roma con carenza di servizi per la disabilità., l’associazioneprosegue il suo impegno a favore diad alto bisogno assistenziale, accompagnandoli nella transizione post-scolastica con laboratori creativi e attività inclusive.offre supporto terapeutico a, mentre larealizzerà unper ragazzi autistici, con corsi di ceramica, musica e fotografia.infine, è stata premiata per un programma die accompagnamento al lavoro per persone con disabilità motoria.