Testi Unici, Cataldi (commercialisti): “Mancano miglioramenti su onere prova e sanzioni

(Teleborsa) - "approvati in Consiglio dei Ministri e pubblicati in Gazzetta Ufficiale,del sistema fiscale". Lo affermapresidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.di una maggiore organicità, ma resta la delusione per la mancata introduzione di interventi normativi che avrebbero potuto risolvere criticità ben note, come la definizione chiara dell’onere della prova nel contenzioso tributario. UnPervicepresidente dell’Unione, “soprattutto il comparto sanzionatorio fiscale rappresenta un’altra occasione mancata. Malgrado il principio di proporzionalità sia stato posto al centro del dibattito, restano in vigore sanzioni sproporzionate, come quelle legate alle irregolarità nel monitoraggio fiscale. Queste penalità, che non influiscono sulla base imponibile o sui versamenti tributari, avrebbero dovuto essere riviste, ma purtroppo ciò non è accaduto”., componente della giunta nazionale e delegato al processo tributario, aggiunge: “È un peccato constatare che, ancora una volta, le istanze sollevate dalla nostra categoria non abbiano trovato ascolto. I miglioramenti richiesti dai professionisti sul campo, spesso di facile realizzazione, sono stati ignorati. Continuiamo però a confidare che