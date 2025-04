Diritto della crisi 4.0, ordinamenti a confronto: a Vasto convegno internazionale

(Teleborsa) -presso la sala convegni di Palazzo D’Avalos e in diretta streaming, il convegno internazionale “Ordinamenti a confronto nel diritto della crisi 4.0”, che riunirà oltre 80 relatori trprovenienti dall'Europa e dalle Americhe per un confronto transnazionale sulle diverse prospettive e sugli ordinamenti giuridici in materia di crisi.organizzato tra gli altri dal Consiglio Nazionale e dall’Ordine dei commercialisti di Vasto, si svolgerà in lingua italiana, inglese, spagnola con traduzione simultanea ed è caratterizzato da otto sessioni e una tavola rotonda. L’attenzione si focalizzerà sul tema cruciale del diritto della crisi 4.0, analizzando come lee della gestione della crisi, il convegno esplorerà l’impatto dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità e delle nuove procedure di risoluzione delle crisi, offrendo spunti di riflessione inediti e soluzioni innovative.Interverranno il Presidente della Regione Abruzzoil Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Elbano de Nuccio, il presidente del Consiglio Nazionale Forensela Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il presidente dell’Ordine dei commercialisti di Vasto Alessio Lalla. Sono stati invitati a partecipare il Viceministro delle Finanzeil Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il Sottosegretario del MIMIT Marco Calabrò.Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale dei Commercialisti delegato a Funzioni giudiziarie e ADR nonché componente del Comitato scientifico dell’evento, interverrà sul tema