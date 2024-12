Tweppy, delisting efficace dal 9 dicembre dopo successo OPA

Tweppy

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni, società quotata su operante nel settore dei servizi ad alto valore aggiunto destinati alla transizione digitale e alla consulenza gestionale e comunicativa per le PMI attraverso lo sviluppo e la gestione di una piattaforma software proprietaria in modalità SaaS, i risultati definitivi hanno confermato che glisono arrivati alIldell'OPA, pari a 1,15 euro per ogni azione, sarà pagato agli aderenti in data 6 dicembre 2024. La procedura congiunta avrà efficacia in data 9 dicembre 2024.Borsa Italiana disporrà che le azioni siano sospese dalla negoziazione su Euronext Growth Milan nelle sedute del 5 e 6 dicembre 2024 e la lorosu Euronext Growth Milan a partire dalla seduta del2024.