Avio, Vega-C ha lanciato con successo il satellite Biomass per l'ESA

Avio

(Teleborsa) - Ilha lanciato con successo il satellite Biomass per l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Lo rende noto, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione. Il lanciatore è decollato alle 11.15 CEST dal Centro Spaziale in Guyana Francese. Dopo un volo della durata di 57 minuti, il lanciatore ha rilasciato il satellite in orbita eliosincrona a un'altitudine di circa 666 km.Vega-C è stato spinto dai primi tre stadi a propellente solido per poco più di sette minuti. Il quarto stadio AVUM+ ha effettuato due accensioni prima di rilasciare Biomass nell'orbita prevista. L'circa 14 minuti dopo la separazione, si legge in una nota.Biomass è il primo satellite equipaggiato con un radar ad apertura sintetica in banda P, in grado di penetrare la copertura forestale per misurare la biomassa - ovvero i tronchi, i rami e i fusti degli alberi, dove è immagazzinata la maggior parte del carbonio. Il satellite è progettato perdel nostro pianeta, contribuendo ad approfondire la conoscenza del ruolo che esse svolgono nel ciclo del carbonio."Ancora una volta Vega-C ha dimostrato il suo ruolo strategico nel rispondere alle esigenze di accesso allo spazio dell'Europa - ha commentato l'- Siamo orgogliosi di partecipare a questa importante missione a beneficio del pianeta. Desidero ringraziare tutti i nostri partner e il team per l'eccellente lavoro svolto".