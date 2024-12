Affitti brevi, stretta del Viminale su self check-in e keybox

(Teleborsa) - Arriva unaper quanto concerne il. Il Viminale ha infattil'uso del, le cassette di sicurezza che custodiscono le chiavi dell'appartamento, stabilendo che contrastano con e norme sulla sicurezza nazionali ed europee.durante l'ultimoe trovato l'appoggio del, che si è fatta promotrice di un intervento al Ministeri dell'Interno, intervenuto con una circolare firmata dal Capo della Polizia Vittorio Pisani e diramata a tutte le Prefetture.Secondo la circolare,delle strutture ricettive a breve termine, consenza identificazione in presenza,e non previene i "rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica" legati alla presenza di "persone pericolose o legate a organizzazioni crinali o terroristiche". Unche appare tanto più grandeed in vista dei consistenti flussi previsti in occasione dele sottolineo la piena e proficua collaborazione con il ministro Piantedosi", ha affermato il Ministro del Turismo, aggiungendo che la circolare dell'Interno "è un, sia ai visitatori che agli operatori "."La cooperazione tra i nostri dicasteri – ha concluso il ministro – è fondamentale per creare un ambiente sicuro e accogliente per tutti, specie in vista di importantissimi eventi come il Giubileo del 2025”.