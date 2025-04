CNA Turismo: 10 milioni di vacanzieri e 4 miliardi di giro d’affari, 2,5 milioni sono stranieri

(Teleborsa) - OltreA tanto dovrebbe ammontare ladal pomeriggio di oggi, mercoledì 30 aprile, a domenica 4 maggio compresi. Lo prevede unaA girare per l’Italia in questo arco di tempo saranno non meno di dieci milioni di vacanzieri. Perlomeno in sei milioni pernotteranno fuori casa in strutture ricettive alberghiere e/o extra-alberghiere.. In maggioranza partiranno da Stati Uniti d’America, Europa centrale, Regno Unito e Paesi asiatici. La media dei pernottamenti è di tre notti ma a farla salire saranno gli stranieri, che si fermeranno in media quattro notti con una tendenza alla crescita.Compatibilmente con le condizioni metereologiche - continua l'indagine -, l’aria aperta (dal mare alla montagna e ai laghi) e le scelte esperienziali faranno la parte del leone in questo ponte primaverile. Ma anche città d’arte, con visite a orti botanici e bioparchi a grande richiesta, mete enogastronomiche e centri di benessere (terme, spa e così via) sono destinati ad attrarre numerosi turisti.