AT&T, nuovo piano: 40 miliardi di dollari agli azionisti in 3 anni tra dividendi e buyback

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha svelato unche punta sulla continua crescita redditizia degli abbonati 5G e in fibra. Questa crescita alimenterà un aumento dei rendimenti degli azionisti sugli investimenti di rete attraverso un programma di, ha detto in occasione dell'Analyst & Investor Day del 2024."Negli ultimi quattro anni, abbiamo ottenuto una crescita durevole e redditizia degli abbonati, generato interessanti rendimenti sugli investimenti di rete e rafforzato il nostro bilancio - ha affermato il- Stiamo mettendo i clienti al primo posto per diventare il miglior fornitore di connettività in America. Il nostro piano espande la più grande rete in fibra del paese a oltre 50 milioni di sedi totali, modernizza la nostra rete wireless e premia i nostri azionisti. Con la nostra crescita, prevediamo di restituire oltre 40 miliardi di dollari agli azionisti nei prossimi tre anni attraverso dividendi e riacquisti di azioni. Con questa audace strategia, stiamo entrando in una".Entro la fine del 2029, AT&T prevede di raggiungere oltre. Ciò include le aspettative di passare circa 45 milioni di sedi tramite la sua distribuzione organica di fibra e servire oltre 5 milioni di sedi in fibra tramite Gigapower, la sua joint venture con, nonché tramite accordi con provider commerciali ad accesso aperto.AT&T prevede una crescita consolidata deida servizi nell'intervallo "low-single-digit" dal 2025 al 2027; una crescita dell'rettificato del 3% o superiore all'anno dal 2025 al 2027; investimenti di capitale nell'intervallo di 22 miliardi di dollari all'anno dal 2025 al 2027; free cash flow (escluso DIRECTV) di oltre 16 miliardi di dollari nel 2025, con una crescita annuale di circa 1 miliardo, con conseguentedi oltre 18 miliardi di dollari nel 2027;rettificato (escluso DIRECTV) di 1,97-2,07 dollari nel 2025, in accelerazione verso una crescita percentuale "double-digit" nel 2027.La società prevede che questo piano fornirà oltredinei prossimi tre anni, in gran parte attraverso una crescita organica. La capacità finanziaria rappresenta il free cash flow previsto dopo le distribuzioni a interessi non di controllo, più i pagamenti in contanti previsti dall'accordo annunciato per la vendita della quota di AT&T in DIRECTV a TPG, nonché la capacità di indebitamento netto dopo che la società ha raggiunto il suo obiettivo di leva finanziaria netta. Continua a prevedere di raggiungere il suo obiettivo di leva finanziaria netta direttificato nell'intervallo 2,5x nella prima metà del 2025 e di mantenere la leva finanziaria in questo intervallo fino al 2027.AT&T prevede di restituire oltredi questa capacità finanziaria agli azionisti tramite. Questo piano si tradurrebbe in oltre 20 miliardi di dollari in pagamenti di dividendi totali, con una capacità di circa 20 miliardi di dollari in riacquisti di azioni, dal 2025 al 2027. In base a questo piano, la società prevede anche circa 10 miliardi di dollari in flessibilità finanziaria incrementale per voci quali potenziali investimenti di crescita strategica organica o inorganica, rimborso del debito, rimborsi di interessi non di controllo o dividendi aggiuntivi o riacquisti di azioni.