Unipol, piano al 2027: utili a 3,8 miliardi, cedole 2,2 miliardi. Cimbri, rafforziamo la competitività

Unipol Assicurazioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi ieri sotto la presidenza di Carlo Cimbri, ha approvato il Piano Strategico per il triennio 2025-2027 Stronger|Faster|Better.del triennio 2025-2027 prevedono utili netti consolidati cumulati pari a 3,8 miliardi di euro,del Gruppo assicurativo cumulati pari a 3,4 miliardi di euro, (+47% rispetto ai risultati del triennio 2022-2024), con una crescita annua composta del 13% ecumulati pari a 2,2 miliardi di euro, con una crescita annua composta del 10% circa. È prevista, inoltre, una generazione di capitale organica in arco Piano, in aggiunta ai dividendi cumulati attesi e al finanziamento della crescita, pari a 1 miliardo di euro. A livello industriale, il Gruppo Unipol si pone come obiettivi al 2027 unapari a 10,6 miliardi di euro (crescita annua composta del +4,9%), un Combined Ratio Danni al 92% (-1,6 punti percentuali rispetto al 31 dicembre 2024) e unapari a 7,4 miliardi di euro (crescita annua composta del +4,8%). Il valore della nuova produzione vita cumulato 2025-2027 sarà pari a 1 miliardo di euro.Attraverso Stronger|Faster|Better, Unipol fa leva sui suoi "" con l'obiettivo di rafforzare il proprio core business, migliorandolo ulteriormente e pone le sue basi sui risultati conseguiti dal Gruppo nel triennio 2022-2024 durante il quale sono stati superati i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli Azionisti previsti nel precedente Piano Strategico. Il titolo Unipol è risultato best performer nel 2024, primo tra le società incluse nel FTSE MIB e nello Stoxx Europe 600 Insurance, con un rendimento complessivo per gli azionisti (c.d. TSR – Total Shareholder Return) nel triennio pari al 269%."La creazione di valore assicurativo sarà imperniata sullo sviluppo disciplinato in termini di linee di business e canali distributivi, l’ulteriore sofisticazione dell’ingegneria di prodotto, la velocità di manovra, il de-risking e la gestione delle esposizioni", spiega Unipol.ha dichiarato: “Con Stronger|Faster|Better presentiamo un piano strategico solidamente ancorato al nostro core business e coerente con le competenze e la qualità che Unipol ha sviluppato in questi anni, con l’ambizione di rispondere concretamente a scenari sempre più complessi e in rapida evoluzione,e le trasformazioni tecnologiche, sociali ed economiche dei nostri tempi. Approccio data-driven integrato, potenziamento della distribuzione in ottica omnicanale e ulteriore evoluzione tecnologica saranno i pilastri perdel Gruppo e favorire una crescita di utili e dividendi sostenuta da una significativa generazione di capitale organico”.