Prysmian crolla in Borsa con sospensione del dual listing a Wall Street

(Teleborsa) - Crolla a Piazza Affari il titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, dopo che ilha detto chea causa della volatilità dei mercati e della necessità di concludere l'acquisizione della statunitense Channel."Alla luce di questa importante acquisizione annunciata ieri - ha detto Battaini durante il Capital Markets Day sul piano al 2028 - per evitare di perdere il focus sull'integrazione e sulla realizzazione delle sinergie, e, parlando francamente, anche considerando la volatilità che abbiamo osservato nel mercato finanziario negli ultimi due mesi, abbiamo sospeso la decisione di dual listing.".Nel nuovo piano Prysmian punta a un, previsto crescere in un range compreso tra 2.950 e 3.150 milioni, di euro rispetto ai 1.927 milioni nel 2024, con CAGR 2024-2028 pari al 12,2%. Il free cash flow al 2028 è previsto raggiungere un livello compreso tra 1.500- 1.700 milioni, rispetto ai 1.011 milioni del 2024, con una percentuale di conversione dell'EBITDA in free cash flow superiore al 50%. La guidance include il contributo dell'acquisizione di Channell per un totale di 150 milioninell'adjusted EBITDA nel 2028. Prysmian prevede anche la crescita dell'EPS che nel periodo 2024-2028 passerà da un adjusted EPS di 2,81 euro per azione nel 2024 a un adjusted EPS4 di 4,60-5,20 euro per azione nel 2028, con un CAGR stimato nell'intervallo del 15%-19%.La società prevede un incremento progressivo del dividendo per azione distribuito agli azionisti di circa il 12% annuo, a partire dal dividendo pagato nel 2024. Circa 1,1 miliardi di euro dei flussi di cassa generati nei periodi 2025-2028 saranno destinati ai dividendi. A partire dal 2027 circaper gli azionisti. "La ripartizione tra le due opzioni dipenderà dalle opportunità di M&A che si presenteranno nel periodo di riferimento", viene sottolineato.A metà pomeriggio il, con i prezzi a quota 53,8 euro per azione.