Bellini Nautica, partnership con Fine & Country per vendita yacht a Dubai

(Teleborsa) -, società operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nella produzione di imbarcazioni, ha annunciato di aver concluso un accordo di partnership confinalizzato alla promozione delle imbarcazioni a marchio Bellini Yacht nel mercato diF&C è una rete globale dinel marketing e nella vendita di proprietà residenziali di, che offre ai propri clienti un servizio su misura. Con una presenza in oltre 300 località in tutto il mondo, Fine & Country combina l'ampia visibilità di un mercato internazionale con l'expertise locale e la conoscenza di professionisti immobiliari indipendenti accuratamente selezionati.Nell'ambito del proprio piano di crescita commerciale e dell'ampliamento dei servizi offerti, il Gruppo Bellini ha avviato la Partnership con F&C per combinare, nel mercato di Dubai, l'offerta di residenze di lusso di F&C al pubblico con la promozione degli yacht a marchio Bellini.Con tale Accordo il Gruppo Bellini mira a crearetra ile quello, permettendo così una maggiore visibilità e accesso a una clientela esclusiva interessata a esperienze integrate di lusso. L’Accordo prevede l’utilizzo del listino prezzi ufficiale del Gruppo Bellini da parte di F&C e il pagamento di unasulle vendite intermediate da F&C."Nel nostro DNA c’è la sperimentazione e ci sono canali distributivi che seppur non convenzionali offrono un’incredibile opportunità di sviluppo e sinergia. Questo accade quando sono presenti almeno tre punti chiave: il target condiviso, uguale filosofia di prodotto e servizio, e comunione di intenti sul percorso di crescita. Con il team di Fine & Country è stato facile iniziare un percorso insieme perché queste tre variabili erano perfettamente allineate – ha dichiarato, Amministratore Delegato di Bellini Nautica –. Questo rafforzerà la nostra presenza nel mercato UAE, ma soprattutto è l’inizio di un percorso che ci offre un’opportunità unica per esplorare un nuovo approccio al canale distributivo dei nostri prodotti. Ringrazio in particolare Tillmann Kloss di Fine & Country con il quale fin da subito abbiamo lavorato in maniera pragmatica per chiudere questo accordo in tempi brevissimi".