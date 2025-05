Wash Out e Wopph insieme per una nuova partnership nel mondo auto

(Teleborsa) -annuncia una nuova partnership con, il primo servizio di ride-sharing che permette ai clienti di guidare direttamente il veicolo noleggiato con il proprietario (Host) a bordo. Lanciata a marzo 2025 a Roma, Wopph sta già rivoluzionando il concetto di mobilità urbana, offrendo viaggi comodi, flessibili eForte dell’ottimo riscontro ottenuto nella Capitale, Wopphconsolidando un modello innovativo di ride-sharing.Attraverso questa partnership, gli Host di Wopph potranno beneficiare di servizi professionali di pulizia e sanificazione dei veicoli, a condizioni vantaggiose e anche a domicilio,La convenzione dedicata agli Host di Wopph include: tariffe agevolate per la pulizia e igienizzazione dei veicoli; prenotazioni rapide e flessibili, pensate per adattarsi agli orari operativi degli Host; utilizzo di prodotti e procedure a norma di legge, con sanificazioni certificate.La partnership è stata realizzata nell’ottica di unattraverso standard più elevati di pulizia e comfort, elemento essenziale per accrescere la fiducia dei passeggeri nel servizio."La partnership stabilita con un’azienda innovativa come Whopp è un passo importante per creare unche offrono servizi ad alto valore aggiunto con elevate garanzie in termini di qualità, professionalità e rapidità nel servizio – ha affermato- Offriremo un servizio sicuro, smart e conveniente, in grado di integrare le esigenze di mobilità di chi viaggia e di chi mette a disposizione la propria vettura. Inoltre, prevediamo di estendere la partnership integrando ulteriori servizi di manutenzione e assistenza, sempre a condizioni speciali per gli host di Wopph".