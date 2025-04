Allcore, Banca Finnat incrementa target price e conferma Buy

Allcore

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermato la) e incrementato il(aper azione dai precedenti 2,41 euro) sul titolo(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti evidenziano che ladel Gruppo,, haper acquisire nuova clientela e collaborare con professionisti esterni al network Soluzione Tasse, con l'obiettivo di posizionarsi come TES (Technology Enabled Service) n.1 in Italia per la gestione dei processi contabili e fiscali di forfettari e PMI. La riorganizzazione dei processi di acquisizione dei clienti gestita in partnership con Soluzione Tasse sta già portando i primi risultati in termini di ricavo.Alla luce dei risultati dell'esercizio 2024 , Banca Finnat ritiene(2024-2027) per il periodo ora 2025-2028. Stima dunque una crescita media annua delpari al 10,68% da 51,6 milioni di euro attesi nel 2025 (53,2 milioni le stime precedenti) a 62,8 milioni di euro nel 2027 (66,6 milioni le precedenti stime), a 68,8 milioni di euro nel 2028.Il margine operativo lordo () dovrebbe poter raggiungere 9,6 milioni di euro a fine periodo previsionale da 8,7 milioni a fine 2027 (9,8 milioni le precedenti stime) e da 7,1 milioni attesi a fine 2025 (6,6 milioni precedentemente stimati). Il risultato operativo netto () dovrebbe portarsi da 4,9 milioni di euro attesi a consuntivo 2025 (4,8 milioni le precedenti stime) a 6,6 milioni nel 2027 (8 milioni le precedenti stime) e 7,4 milioni a fine periodo previsionale. Ilviene stimato attestarsi a 2,6 milioni di euro a fine 2025 e a 4,3 milioni a fine 2028.