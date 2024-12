Corporate venture capital, Barclays: sempre più importante per valutare player quotati

Barclays

Generali

ADP

Posco Group

Inditex

NVIDIA

Microsoft

Salesforce

(Teleborsa) - L'attività dista diventando una. Lo afferma una ricerca di, spiegando che il CVC sta guadagnando popolarità in tutti i settori, rappresentando circa il 50% degli investimenti totali di venture capital (VC) sia in Europa che negli Stati Uniti."Investendo in anticipo e collaborando con le startup, i CVC possono fornire un'aziendali, creare potenzialmente unadi partner ben compresi e migliorare il vantaggio competitivo della loro società madre", si legge nel rapporto.Barclays spiega che il modello CVC ha iniziato a. Tuttavia, dall'inizio degli anni 2000 si è visto l'ambito dei CVC espandersi. Oggi, il modello CVC è stato adottato dalla maggior parte dei settori. Quasi tre quarti delle prime 100 aziende statunitensi nella lista Fortune 500 per capitalizzazione di mercato avevano unità CVC attive nel 2022.Negli, si sono viste, tra cui(che mira a nuovi mercati assicurativi ed efficienze operative),(per far progredire la sua strategia di innovazione nel software HR),(per cercare opportunità di crescita in acciaio, batterie, cibo ed energia) e(per far progredire l'innovazione tessile), con la vasta gamma di settori che segnalano un'opportunità più ampia all'interno del modello CVC.Nel 2024, l'è diventata il, superando SaaS e TMT, che avevano tradizionalmente dominato gli investimenti CVC. Ma questa non è solo una storia tech: le CVC di tutti i settori considerano l'intelligenza artificiale una priorità strategica. Per valutare cosa sta guidando il mega-trend dell'intelligenza artificiale, è stata analizzata la composizione dei portafogli CVC deidell'intelligenza artificiale:. L'analisi rivela oltre 50 applicazioni di intelligenza artificiale, con particolare attenzione a sanità, produttività, automazione/robotica e GenAI e nuove aree di investimento in arrivo nell'ambito della sicurezza informatica basata sull'intelligenza artificiale, EdTech, Climate Tech, HR Tech e Product Design & Development.Barclays fa anche notare che il, con partnership cruciali per l'espansione dello sviluppo. L'analisi suggerisce che un'ampia gamma di settori utilizza il modello CVC per migliorare gli sforzi di decarbonizzazione della società madre. Oltre al supporto finanziario, i CVC possono anche apportare competenze operative e accesso a canali di distribuzione/pool di clienti più ampi, il che può essere cruciale per accelerare lo sviluppo di tecnologie pulite e fonti di energia alternative.Infine, Barclays evidenzia, tra cui gli sviluppi delle infrastrutture spaziali, il supporto degli eVTOL nonostante un controllo più attento, il potenziale della neurotecnologia nell'intrattenimento, gli investimenti nella sicurezza informatica all'interno di infrastrutture critiche, il supporto per i pagamenti blockchain da parte di operatori di pagamento tradizionali e il potenziale ruolo dell'agricoltura cellulare nel futuro dell'alimentazione.