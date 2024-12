Franchetti completa acquisizione del 67% di Matildi

Franchetti

(Teleborsa) -, società a capo dell’omonimo Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design, pioniere nella pianicazione, diagnosi e terapia degli interventi volti alla sicurezza e programmazione predittiva delle attivit`à di manutenzione sulle strutture di reti infrastrutturali, in particolare ponti e viadotti, ha fatto sapere di aver perfezionato l’acquisizione del 67% del capitale sociale di. Effettuato il pagamento di 2 milioni di euro per cassa, come previsto dall’accordo vincolante.L’acquisizione permette al gruppo Franchetti di ampliare lo spettro di, soprattutto per quanto riguarda la gestione complessiva delle strutture e dei ponti in acciaio, rafforzando ulteriormente la catena del valore nonché l’offerta verso i clienti. Il restante 33% del capitale sociale della società verrà trasferito a Franchetti entro il 30 giugno 2027.Il capitale sociale di Matildi era diviso tra i due partner Giuseppe Matildi (60%) e Carlo Vittorio Matildi (40%). Al 31 dicembre 2023 l'azienda ha generatodelle vendite per 1.488.049 euro, unpari a 491.006 euro, unpari a 438.632 euro, mentre aveva unnetto pari a 623.264 euro e unpari a 529.145 euro.