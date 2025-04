EGM, ecco le novità nella Watchlist di Websim

Franchetti

(Teleborsa) - Prosegue l’attività di monitoraggio del mercato EGM da parte di– la divisione di Intermonte focalizzata sulle PMI, con specifico focus sul mercato EGM – che oggi presenta la quinta edizione della sua "", iniziativa nata con l’obiettivo di mettere in evidenza su base trimestrale le società più attraenti e competitive tra quelle quotate all’EuroNext Growth Milan, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita ed ispirato ad un approccio regolamentare equilibrato.La quinta Watchlist, aggiornata a valle della pubblicazione dei risultati semestrali 2024, dei mutati corsi azionari nonché delle più recenti stime di consensus, è composta da 15 società, di cui cinque esordienti (): 5 sono attive nel, Franchetti,, Spindox), 5 nel settore, Italian Wine Brands,), 3 nell’Industrial (, Reway Group), 1 nel Media () e 1 nel Capital Goods (I.Co.P.).Alla, si aggiungono, Spindox, Mare Group, Maps Group,, Energy, Casta Diva Group, Allcore,, best pick tra le società attivamente coperte da Websim Corporate Research.Si tratta di titoli accomunati dainvestito superiori a quelli di mercato, capacità di generare di importanti(valutati oltre 350 milioni di euro nel triennio 2024-2026), nonché da un limitato ricorso al leverage. Dal punto di vista valutativo, fermo restando lo sconto al quale le società EGM trattano in termini di EV/EBITDA rispetto a titoli a maggior capitalizzazione e liquidità, le PMI incluse nella Watchlist trattano a valutazioni a leggero premio rispetto a quelle del mercato di riferimento, coerentemente con il loro profilo di crescita nonché con i livelli di redditività operativa e ritorno sul capitale investito superiori alla media di mercato.Con una capitalizzazione complessiva pari a, le società selezionate rappresentano circa il 20,5% della capitalizzazione totale di EuroNext Growth Milan ed esprimono una capitalizzazione media per singola società sostanzialmente superiore, quasi tripla, rispetto a quella di mercato (una media di circacontro 44 milioni).Secondo i dati analizzati, le società incluse nella nuova EGM Watchlist dovrebbero registrare unconsolidato 2026 pari a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 17% medio annuo rispetto agli 1,5 miliardi registrati nel 2023 e agli 1,8 miliardi attesi nel 2024 (+21% a/a). Previsto inoltre unpari a circa 416 milioni di euro, corrispondente ad un EBITDA margin del 17,2%, in miglioramento di 250 pb rispetto a quanto registrato nel 2023 (14,7%) e superiore di oltre 80 pb alla redditività attesa, a livello aggregato, dal mercato EGM (16,4%), e unprossimo al 38%, in significativo miglioramento rispetto al 21,7% registrato nel 2023 e al 29,6% atteso nell’esercizio fiscale appena concluso, valori in ogni caso decisamente superiori a quelli mediamente registrati a livello di mercato (i.e. 12,1% nel 2023, 13,6% nel 2024 e 22,7% atteso nel 2026).Inoltre Websim stima ungià oggi significativamente superiore al costo medio ponderato del capitale e con una proiezione di un ulteriore (e ampio) allargamento dello spread a favore della creazione di valore.Previsto anche un, nel triennio 2024-26, superiore a 350 milioni di euro, circa il 17% dell’enterprise value corrente delle società oggetto di indagine."Tra politiche accomodanti delle Banche Centrali e crescenti tensioni geopolitiche, nell’ultimo periodo il tono delle Borse è stato trasversalmente positivo, con gli indici a più elevata capitalizzazione in crescita a doppia cifra a fronte di indici Mid e Small Cap che hanno seguito a ritmo ridotto e di un FTSE Italia Growth incapace di recuperare il terreno perso negli ultimi due anni – ha dichiarato, Head of Websim Corporate –. Pur penalizzato dal deterioramento del contesto macro e alle prese con una marcata rarefazione della liquidità, il valore intrinseco del mercato EGM non è in discussione e ci auguriamo che l’imminente lancio del Fondo Nazionale Strategico riesca a creare un ecosistema di investitori votato a supportare società a piccola e media capitalizzazione in un’ottica di lungo periodo".