Francia verso il voto di sfiducia a Barnier. OAT e Spread su livelli record

(Teleborsa) -e qualcuno paventa anche la possibilità di dimissioni del Presidente Emmanuel Macron, per una crisi politica che non si era vista da molti anni a questa parte. A due mesi dalla sua formazione, il governo è già in crisi a causa dellae dellache la leader dell'estrema destra Marine le Pen ha presentato allo scadere dell'ultimatum.Non sono serviti gli sforzi dele del suo, per trovare l'appoggio delle diverse forze in campo su una, che prevede pesanti tagli alla spesa pubblica ed un aumento delle imposte. A nulla è valso lo stop all'aumento delle tassi sull'elettricità, né l'assistenza sanitaria per gli stranieri.di trovare un'intesa.La leader delaveva già minacciato di, se la finanziaria non fosse stata cambiata, e così è stato. La mozione è stata presentata in parlamento eraccogliendo anche idi Jean-Luc Mélenchon, che si è unita all'estrema destra contro una manovra economica giudicata troppo austera.Il governo Barnier aveva fatto ricorso ad uno stratagemma costituzionale, appellandosi all'se, che consente di approvare una legge senza passare per il voto dell'aula, fatta salva appunto la facoltà dei partiti di presentare una mozione di sfiducia., che puntava a ridurre l'elevatissimo deficit di bilancio per soddisfare le nuove regole Ue. ''I francesi non ci perdonerebbero di mettere gli interessi particolari davanti all'avvenire della Nazione'', aveva dichiarato il Premier ed ex Commissario Ue.La situazione si sta di nuovo riflettendo sui mercati obbligazionari, dove il, il titolo di stato francese, è salito, facendo allargare lo Spread, che in questi casi appare come un termometro della crisi. Il rendimento dell'OAT decennalecon unoche hai, poco sotto il record di 90 punti raggiunto la scorsa settimana, il più alto dalla crisi finanziaria del 2012. Lo Spread della Grecia è addirittura inferiore a 85,9 punti.