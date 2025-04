Biesse, ok soci a bilancio e dividendo. Rafforzata maggiorazione voto

Biesse

(Teleborsa) - L'di, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha approvato ildi esercizio di Biesse al 31 dicembre 2024 e deliberato il pagamento in favore degli azionisti aventi diritto di unlordo di 0,04 euro per azione, a valere sull'utile dell'esercizio per l'intero importo di 1.096.103,72 euro. La rimanente parte dell'utile di esercizio, pari a 5.534.056,62 euro, è stata accantonata a riserva straordinaria.Ildel dividendo unitario lordo di 0,04 euro per azione sarà posto in pagamento a partire dal giorno 7 maggio 2025, con record date il 6 maggio, previo stacco, in data 5 maggio, della cedola n. 19.In sede straordinaria, l'assemblea ha deliberato una modifica statutaria che prevede l', con attribuzione - successivamente al decorso del primo periodo di 24 mesi necessario per la maggiorazione ordinaria, che attribuisce 2 voti per ciascuna azione - di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di 12 mesi di ulteriore detenzione ininterrotta delle azioni, fino a un massimo complessivo di dieci voti per ciascuna azione.L'verrà meno laddove l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Biesse agli azionisti recedenti ecceda complessivamente l'importo di 15.000.000 euro.