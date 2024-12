"Più libri, più liberi", ENEA ospite dello stand Biblioteche di Roma

(Teleborsa) -partecipa come ospite dello stand Biblioteche di Roma alla(La Nuvola, Roma EUR, 4-8 dicembre). Saranno presentatecome il volume illustrato "Occhi di mare", un viaggio alla scoperta del mare attraverso gli occhi dei bambini e "Forte come il sole", un racconto poetico sul mondo dell'energia pulita, entrambi scaricabili gratuitamente dal sito pubblicazioni.enea.it.I ricercatori ENEA incontreranno inoltre i bambini, a partire dagli 8 anni, per. In particolare, mercoledì 4 dicembre alle 17 presso lo Spazio Ragazzi si terràper insegnare ai partecipanti come la chimica faccia parte della vita quotidiana.