Ambiente, Premio Conai-Enea 2025 per tesi di laurea

(Teleborsa) -, con il supporto tecnico-scientifico di, lancia la 3a edizione del, un’iniziativa che premia il talento e l’impegno di giovani laureati nel campo dell’, incentivando lo sviluppo di nuove competenze in un settore chiave per il futuro. Si tratta di una vera e propria ‘gara’ di idee che vedrà tre tesi magistrali premiate con 3mila euro ciascuna.Ammessi in gara lavori che approfondiscono tematiche come leadottate dalle imprese, il riciclo e il recupero dei materiali, la decarbonizzazione, l’ecodesign di prodotti e imballaggi e il packaging sostenibile.Per partecipare, ledovranno essere state discusse tra il 1° marzo 2024 e il 30 aprile 2025. Le, comprensive del modulo di partecipazione, dovranno essere inviate entro il 5 maggio 2025 alla mail greenjobs@conai.org. Unaselezionati da CONAI ed ENEA valuterà i lavori e designerà i tre vincitori."L’economia circolare è un campo in continua evoluzione, e i giovani laureati di oggi saranno i protagonisti della sua crescita domani – commenta il direttore generale CONAI–.Con questa iniziativa vogliamo dar loro un’opportunità concreta per mettersi in gioco, premiando il merito e l’innovazione. Ci auguriamo che questa edizione del premio possa rappresentare non solo un riconoscimento accademico, ma anche un trampolino di lancio per nuove idee e carriere nel settore della sostenibilità"."Per il terzo anno ENEA rinnova l’impegno a promuovere tesi di laurea dedicate ai temi dell’economia circolare in tutta la sua complessità, quali le soluzioni per l’ecodesign, la sostenibilità e circolarità dei prodotti e degli imballaggi, l’innovazione tecnologica nei settori del riciclo e recupero degli imballaggi, le strategie di decarbonizzazione, i modelli di business e di consumo sostenibili e circolari, nonché l’evoluzione delle policies e della normativa tecnica e cogente collegate – spiega, direttrice del Dipartimento ENEA di Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali –. Sempre più l’economia circolare offre spunti di approfondimento e crescita professionale per chi si affaccia al mondo del lavoro".