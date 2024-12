VTTI e Snam completano l'acquisizione di Adriatic LNG

Snam

(Teleborsa) -, aziende leader nel settore delle infrastrutture energetiche, hanno completato l'acquisizione delle quote di Terminale LNG Adriatico S.r.l. (Adriatic LNG), la società proprietaria del terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) più grande d’Italia situato nelle acque al largo di Porto Tolle (Rovigo).L'operazione segue gli annunci del 3 aprile 2024 di VTTI e Snam in seguito alla firma da parte di VTTI dell’accordo per acquisire una quota di maggioranza nella società. In tale contesto, Snam ha esercitato un diritto di prelazione per aumentare la sua partecipazione in Adriatic LNG dal 7,3% al 30%. In seguito all'ottenimento delle necessarie approvazioni regolatorie, le due aziende detengono ora rispettivamente il 70% e il 30% di Adriatic LNG.Con la nuova struttura societaria, Alexandra Thomas e Alessandro Conta sono stati nominati rispettivamente Chief Executive Officer (CEO) e Chief Operations Officer (COO) di Adriatic LNG.Alexandra proviene da Neptune Energy, dove ricopriva il ruolo di Managing Director per l'Egitto. In precedenza, ha assunto incarichi di crescente responsabilità in Statoil, Shell, Vattenfall e Tullow Oil, gestendo attività in diversi Paesi europei e africani.Alessandro arriva in Adriatic LNG da Snam Rete Gas, dove ha maturato una grande esperienza nella gestione di impianti e sistemi complessi nel settore Oil & Gas.di supportare la transizione energetica globale e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Insieme a Snam, possiamo offrire solidità finanziaria, efficienza operativa, accesso ai mercati e infrastrutture all’avanguardia per valorizzare ulteriormente questo asset come fonte di energia sicura e affidabile per l'Italia e altri mercati europei”, ha dichiarato"Questa operazione rappresenta un", ha commentato. "La quota del 30% in Adriatic LNG e il nostro ruolo operativo nella società sottolineano la rilevanza del nostro portafoglio GNL nel contesto energetico europeo, dove Snam è ora il terzo operatore per capacità di rigassificazione. Insieme a VTTI garantiremo la gestione ottimale di un’infrastruttura energetica chiave per il Paese".Nei primi 11 mesi del 2024, Adriatic LNG ha immesso nella rete italiana oltre 8 miliardi di metri cubi di gas naturale, pari al 15% del consumo nazionale, con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo del 2023. Adriatic LNG rappresenta la terza fonte di approvvigionamento per l'Italia, dopo le importazioni via gasdotto da Algeria e Azerbaigian.