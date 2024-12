Campari sceglie Simon Hunt quale nuovo Ceo

Campari Group

(Teleborsa) -. La nomina decisa dal CdA di Davide campari Milano - spiega una nota - è il risultato di una valutazione approfondita di candidati interni ed esterni condotta dal Comitato per la remunerazione e le Nomine, dal Comitato per la transizione della leadership e dal Consiglio di Amministrazione.Simon HuntPaolo Marchesini, Chief Financial and Operating Officer, e Fabio DiFede, Chief Legal and M&A Officer.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato laper nominare Simon Hunt Amministratore Esecutivo di Davide Campari-Milano N.V.. Simon sarà Chief Executive Officer a partire dalla data dell‘Assemblea Generale., Simon Hunt è un veterano del settore e leader affermato con una solida esperienza nell’accelerazione dei percorsi di crescita aziendale e nella costruzione di marchi globali. Ha maturato, in particolare nel mercato strategico degli Stati Uniti, così come nei mercati emergenti. Simon possiedeacquisite attraverso responsabilità crescenti neidiversi mercati e categorie di spirit, lavorando per le principali aziende del settore, sia quotate che non. In particolare, ha trascorso 14 anni in, proprietaria del portafoglio di Scotch whisky single malt più venduto al mondo, oltre che di machi rilevanti nelle categorie del gin e della tequila. Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, da President&Managing Director of North America a Chief Commercial Officer, fino a essere prmosso Chief Executive Officer dal 2016 al 2020.Simon Hunt ha, dove ha ricoperto varie posizioni manageriali nel marketing e nelle vendite,incluso il ruolo di Vice President of Smirnoff Global Marketing. SuccessivamentecomeSenior Vice President of Global Innovation ed Executive Vice President of Marketing North America,in qualità di Chief Executive Officer&President di Malibu-Kahlua International.Più recentemente, dopo due anni come consulente strategico per Chief Executive e Consigli di Amministrazione di aziende di spirit premium, nel 2022 Simon Hunt è stato nominato Chief Executive Officer di, un incubatore di marchi spirit, fra cui Howler Head in cui Campari Group aveva acquisito nel 2022 una partecipazione di minoranza, attualmente in fase di dismissione., cittadino australiano e britannico,. Ha completato programmi da executive presso Harvard Law School, INSEAD a Singapore e Wharton negli Stati Uniti"Sono lieto di dare il benvenuto a Simon come nuovo Chief Executive Officer di Campari Group", ha affermato il, aggiungendo "la sua ampia e comprovata esperienza nel settore, insieme alla sua leadership nella costruzione e nello sviluppo dei marchi premium a livello globale saranno fondamentali per guidare Campari Group nella sua prossima fase di crescita. Sono convinto che le competenze, la personalità, l'energia, la leadership e la determinazione di Simon porteranno Campari Group a nuovi traguardi mentre continuiamo a implementare la nostra strategia di crescita e a evolvere nel nostro nuovo modello operativo delle House of Brands"., nuovo Chief Executive Officer, ha commentato "durante i miei oltre tre decenni di esperienza nell'industria degli spirit, ho sempre nutrito grande stima per Campari Group per la sua storia unica, il solido portafoglio di brand iconici, la cultura aziendale, la continua sovraperformance e l’eccezionale storia di crescita. Sono onorato ed entusiasta di cogliere questa straordinaria opportunità e non vedo l'ora di collaborare con un leadership team di talento quale quello di Campari Group e con tutta l'organizzazione per continuare a consolidare l'eredità e i successi degli ultimi decenni, elevando il potenziale e l'ambizione di crescita del Gruppo a livelli ancora più elevati".