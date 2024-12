Economia circolare, ENEA organizza la VII conferenza annuale ICESP

(Teleborsa) - Giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 9:30, si terrà a Roma laorganizzata dache quest'anno ha come tema l'ecodesign (Sala Consiliare di Palazzo Valentini - via Quattro Novembre, 119). Interverranno, tra gli altri, il vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitaleil direttore generale di ENEAil presidente di ICESP e CETMAe la direttrice del dipartimento ENEA di Sostenibilità. L'evento – spiega l'ENEA in una nota – offre un momento di confronto sulle buone pratiche di Ecodesign, la loro connotazione e ruolo, il confronto all'interno del panorama europeo e degli standard italiani e le linee guida per l'integrazione dell'Ecodesign.La, che lavora in stretta connessione con la, rappresenta la più strutturata ed estesa comunità di attori italiani dell'economia circolare, costituita da più di 300 organizzazioni ed oltre 900 esperti di istituzioni pubbliche locali e nazionali, imprese e associazioni di categoria, mondo della ricerca, società civile. ICESP è una realtà di riferimento e di confronto riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, e si propone di far convergere iniziative, esperienze, criticità e prospettive che il nostro paese vuole e può rappresentare in Europa e di promuovere l'"Italian way for circular economy".