Eventi e scadenze del 4 dicembre 2024

(Teleborsa) -- La Riunione dei Ministri degli Affari Esteri NATO, che si svolgerà presso la sede centrale a Bruxelles, sarà presieduta dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Parteciperà il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate sui segmenti MTA e STAR di Borsa Italiana. Saranno 56 le PMI partecipanti. Durante l’evento le aziende avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati, in incontri one to one o in piccoli gruppi- Beige Book- Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, interverrà al New York Times DealBook Summit 2024 a New York- New York - L'evento riunisce leader di alto livello nel mondo degli affari, della finanza, della politica e della cultura per una giornata di interviste e discussioni dal vivo tenute da Andrew Ross Sorkin. Tra i partecipanti figurano Sam Altman, Jeff Bezos, Bill Clinton, Sundar Pichai, Jerome Powell, Serena Williams e Prince Harry- Ita-coin08:30 -- Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - 7ª edizione dell'evento organizzato dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori che premierà giovani talenti e imprese per i loro contributi all'innovazione tecnologica e sociale. Saranno presenti figure istituzionali, accademiche e leader di aziende innovative. Tra gli interventi, i ministri Valditara e Pichetto Fratin (in videomessaggio)09:00 -- Roma Eventi Fontana di Trevi, Roma - Evento finale del progetto IEMAP (Italian Energy Materials Acceleration Platform), finanziato dal MASE, che ha visto la realizzazione di un laboratorio digitale avanzato per accelerare la progettazione di materiali innovativi nel settore energia09:30 -- Stabilimento MICHELIN, Cuneo - Alla cerimonia di inaugurazione dell'impianto Edison Next presso Michelin Italiana parteciperanno, tra gli altri, Matteo De Tomasi (CEO Michelin Italiana), Nicola Monti (CEO Edison), Giovanni Brianza (CEO Edison Next) e Alberto Cirio (Presidente Regione Piemonte)10:30 -- Senato della Repubblica - Presentazione dell'indagine realizzata dalla Fondazione Aletheia. Interverranno tra gli altri, Ignazio La Russa (Presidente del Senato), Orazio Schillaci (Ministro della Salute) Andrea Abodi (Ministro dello Sport) e Stefano Lucchini (Presidente Fondazione Aletheia)11:00 -- Politecnico di Milano - Il Convegno "Ricette d'Innovazione: Risparmio ed investimenti verso l'economia reale: Come il private banking e il private equity diventano il motore della competitività" è organizzato da Banca Generali. Intervengono, tra gli altri, Gian Maria Mossa (AD Banca Generali), Giovanni Tamburi (Fondatore, Presidente e AD Tamburi Investment Partners)11:00 -- Milano - Conferenza Stampa del Gruppo Tecnocasa dedicata esclusivamente al comparto immobiliare industriale e commerciale italiano. Evento in streaming11:00 -- Conferenza stampa virtuale di Carmignac "2025 Global Outlook: who's afraid of the bond vigilantes?" durante la quale sarà presentato l'outlook della società per il primo semestre del 2025. Interverranno Raphael Gallardo, Chief Economist, e Kevin Thozet, membro del Comitato Investimenti. L'evento si terrà in forma digitale11:00 -- L'evento itinerante sui grandi progetti infrastrutturali per il futuro del Paese, farà tappa a Trieste. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini illustrerà le opere strategiche e i cantieri aperti in tutta Italia, con una particolare attenzione ai progetti nel territorio del Friuli Venezia Giulia12:00 -- Senato della Repubblica - Conferenza Stampa di FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) per la presentazione del Report immobiliare turistico 2024 e delle previsioni per il 202514:20 -- Fireside chat con Doug Ostermann, CFO di Stellantis alla 16ª edizione dell'Industrials & Autos Week 2024 di Goldman Sachs su temi chiave riguardanti l'industria e il settore automobilistico14:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles15:15 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Primo Ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán16:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in qualità di presidente del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB) in audizione davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti