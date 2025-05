Concordato preventivo 2025-2026: online il software, doppia opzione per l’adesione

(Teleborsa) - È disponibile sul sito dell’il software "", che consente di calcolare l’indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026.I contribuenti interessati possono formalizzare l’adesione in: congiuntamente alla dichiarazione dei redditi e ai modelli ISA e in modalità autonoma, trasmettendo il solo modello CPB insieme al frontespizio del modello Redditi 2025.Nel caso dell’invio autonomo, il modello andrà trasmesso tramite lo stesso canale della dichiarazione annuale, utilizzando la nuova casella "Comunicazione CPB" inserita nel frontespizio.Possono aderire al Concordato iper cui sono approvati gli ISA, operanti nei settori dell’agricoltura, manifattura, servizi, attività professionali e commercio, purché non già coinvolti nel CPB 2024-2025.