IMD, perfezionata acquisizione completa della controllata Generators

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) -, operatore di riferimento a livello internazionale nel settore MedTech e in particolare nei sistemi di diagnostica per immagini, ha perfezionato l’acquisto della quota rappresentativa il 21,24% del capitale sociale didi titolarità del Dott.Il prezzo per l’acquisto della quota del 21,24% è stato concordato tra le parti in, da corrispondersi tramite risorse proprie di IMD: 250.000 euro sono stati versati alla sottoscrizione del preliminare vincolante a luglio, mentre i residui 445.000 euro al closing avvenuto in data odierna.L’della partecipazione di IMD in I.M.D. Generators viene così completata, passando dal 78,76% al 100,00% del capitale sociale della controllata.