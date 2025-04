doValue, nuovi mandati di servicing a Cipro per 350 milioni

doValue

(Teleborsa) -, principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, della gestione immobiliare e dei servizi a valore aggiunto, è lieta di annunciare di aver ottenuto in esclusiva, un nuovo mandato di servicing per due portafogli di crediti deteriorati (NPL) originati a. I mandati sono stati assegnati a, controllata di doValue, da un investitore attivo nel settore.hanno un GBV complessivo di circae includono crediti deteriorati (NPL) provenienti da oltre 3.000 posizioni riguardanti c. 800 debitori, e garantiti da quasi 1.000 immobili. La completa presa in carico del portafoglio è attesa entro il secondo trimestre di quest’anno.Con questi mandati il nuovo GBV committed a Cipro da inizio anno raggiunge, rafforzando ulteriormente la posizione di doValue quale market leader indiscusso nel paese.Inoltre, questi nuovi mandati segnano un ulteriore avanzamento nel percorso positivo avviato a inizio anno, il gruppo raggiunge infattida nuovo business, oltre l’80% dell’obiettivo diper l'intero 2025, come indicato nel piano aziendale 2024-2026.