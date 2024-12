Mondo TV, intesa preliminare con la società tedesca Plaion Pictures

Mondo TV

(Teleborsa) -sta per siglare un nuovo accordo con la società tedescauno dei più importanti distributori europei. La negoziazione, che sta per concludersi positivamente, ha ad oggetto alcuni titoli del catalogo Mondo Tv doppiati in tedesco, che rappresentano un importante asset della società.L’accordo di licenza riguarda i dirittiper la Germania e alcune aree europee di lingua tedesca. E’ previsto un minimo garantito.Mondo Tv è lieta di constatare che la storicadella società continua a generare ricavi ed è prevedibile attendere ulteriore business anche nel prossimo futuro.